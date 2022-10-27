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27 октября, 14:56

Путин заявил, что Россия никогда не считала себя врагом Запада

Россия, даже в условиях глобальных конфликтов, никогда не считала себя врагом Запада, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Путин заявил, что Россия никогда не считала себя врагом Запада. Видео © LIFE

"В условиях жёсткого конфликта Россия, будучи самостоятельной, самобытной цивилизацией, никогда не считала и не считает себя врагом Запада. Американофобия, франкофобия, германофобия — это всё такие же формы расизма, как русофобия и антисемитизм. Впрочем, как и любые проявления ксенофобии", — заявил Путин.

Путин указал на кровавую и опасную игру Запада, где на кон поставлена власть над миром

Путин указал на кровавую и опасную игру Запада, где на кон поставлена власть над миром

Ранее в ходе выступления Путин также отметил, что история всё расставит на свои места, говоря об отмене на Западе произведений великих русских писателей, художников и других деятелей искусства.

Обложка ©

LIFE / Павел Баранов

Артур Белкин
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