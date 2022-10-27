Путин заявил, что абсолютное большинство стран не принимает диктат отдельных государств

Президент России Владимир Путин заявил, что большинство стран требуют демократии в международных делах и не принимают диктат отдельных государств, тем самым применяя принципы народовластия на уровне международных отношений.

"Сегодня абсолютное большинство мирового сообщества как раз и требует демократии в международных делах, не принимает любые формы авторитарного диктата отдельных стран или групп государств", — указал Путин в ходе выступления на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Глава государства отметил, что таким образом государства применяют принципы народовластия на уровне международных отношений. Однако это совсем не нравится "цивилизованному" Западу.

"И какова же позиция "цивилизованного" Запада? Если вы демократы, то, казалось бы, должны приветствовать такое естественное стремление к свободе миллиардов людей. Но нет", — добавил президент.