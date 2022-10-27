Путин назвал ситуацию на Украине частью "тектонических изменений"

Происходящее на Украине и другие события этого года являются частью "тектонических изменений" в миропорядке. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии XIX заседания международного дискуссионного клуба "Валдай". Тема заседания в этом году — "Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех".

"Что происходило и происходит сейчас, в том числе на украинском направлении, — это не изменения, которые случились после начала спецоперации. Нет. Все изменения идут на протяжении многих лет. Просто так или иначе кто-то обращает внимание или нет, но это тектонические изменения всего миропорядка", — отметил глава государства.

Путин также напомнил, что именно Запад довёл мир до этих "тектонических сдвигов": "Мы, что ли, на Украине совершили госпереворот, который привёл к серии трагических событий, включая нашу специальную военную операцию?"