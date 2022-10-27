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27 октября, 15:29

Путин: Единственным настоящим гарантом суверенитета Украины могла быть только Россия

Только Россия могла стать единственным настоящим гарантом государственности и суверенитета Украины. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии XIX заседания международного дискуссионного клуба "Валдай". Тема заседания в этом году — "Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех".

"Честно говоря, единственным настоящим, серьёзным гарантом украинской государственности могла бы быть только Россия, которая и создала сегодняшнюю Украину", — напомнил глава государства.

Путин назвал хамством признание Запада в финансировании переворота на Украине

Путин назвал хамством признание Запада в финансировании переворота на Украине

А ранее в ходе дискуссии президент РФ назвал происходящее на Украине и другие события этого года частью "тектонических изменений" в миропорядке.

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LIFE / Павел Баранов

Александр Юнашев

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