Путин: Россию "просто послали подальше" при попытках договориться о нерасширении НАТО

Президент России Владимир Путин заявил, что Запад прекрасно знал о том, что РФ не устроит возможное расширение НАТО на восток за счёт Украины, но позиция Москвы была проигнорирована. Об этом он заявил, отвечая на вопросы модератора Фёдора Лукьянова в ходе пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Расширение НАТО за счёт Украины было абсолютно неприемлемо для нас, и все это знали, но просто игнорировали, напрочь игнорировали наши интересы в сфере безопасности. <...> Очередная попытка [договориться о нерасширении] в конце прошлого года в очередной раз провалилась. Нас просто послали подальше, и всё. Сказали: "Ладно, сидите там, и ладно", — заявил Путин.