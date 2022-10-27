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27 октября, 15:45

Путин: Россию "просто послали подальше" при попытках договориться о нерасширении НАТО

Президент России Владимир Путин заявил, что Запад прекрасно знал о том, что РФ не устроит возможное расширение НАТО на восток за счёт Украины, но позиция Москвы была проигнорирована. Об этом он заявил, отвечая на вопросы модератора Фёдора Лукьянова в ходе пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Расширение НАТО за счёт Украины было абсолютно неприемлемо для нас, и все это знали, но просто игнорировали, напрочь игнорировали наши интересы в сфере безопасности. <...> Очередная попытка [договориться о нерасширении] в конце прошлого года в очередной раз провалилась. Нас просто послали подальше, и всё. Сказали: "Ладно, сидите там, и ладно", — заявил Путин.

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Ранее глава государства заметил, что Россия, даже в условиях глобальных конфликтов, никогда не считала себя врагом Запада.

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LIFE / Павел Баранов

Артур Белкин
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