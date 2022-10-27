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27 октября, 15:42

"Они одни не выживут": Путин объяснил вхождение республик Донбасса в состав России

Путин назвал вынужденной мерой принятие республик Донбасса в состав России

Запад игнорировал неисполнение Украиной Минских соглашений, и обстрелы Донбасса со стороны ВСУ продолжались все восемь лет, поэтому Россия не могла бросить Донбасс. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Люди восемь лет под обстрелами живут. Мы должны были что-то для себя решить. А что могли? Признать независимость. Но признать независимость и бросить на произвол судьбы — неприемлемо. Значит, мы должны включить их в состав РФ. Они одни не выживут, это факт", — сказал глава государства.

Путин напомнил, что Россия ещё до спецоперации знала о подготовке Киевом атаки на Донбасс. Именно поэтому Москва была вынуждена начать спецоперацию. "Чего ждать, пока они начнут", заключил президент.

Путин назвал ситуацию на Украине частью "тектонических изменений"

Путин назвал ситуацию на Украине частью "тектонических изменений"

Напомним, 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах, в результате абсолютное большинство избирателей во всех четырёх регионах высказалось за присоединение к нашей стране. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры о включении четырёх субъектов в состав РФ.

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LIFE / Павел Баранов

Александр Юнашев

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