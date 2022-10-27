"Они одни не выживут": Путин объяснил вхождение республик Донбасса в состав России

Запад игнорировал неисполнение Украиной Минских соглашений, и обстрелы Донбасса со стороны ВСУ продолжались все восемь лет, поэтому Россия не могла бросить Донбасс. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Люди восемь лет под обстрелами живут. Мы должны были что-то для себя решить. А что могли? Признать независимость. Но признать независимость и бросить на произвол судьбы — неприемлемо. Значит, мы должны включить их в состав РФ. Они одни не выживут, это факт", — сказал глава государства.