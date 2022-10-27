"Они одни не выживут": Путин объяснил вхождение республик Донбасса в состав России
Путин назвал вынужденной мерой принятие республик Донбасса в состав России
Запад игнорировал неисполнение Украиной Минских соглашений, и обстрелы Донбасса со стороны ВСУ продолжались все восемь лет, поэтому Россия не могла бросить Донбасс. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Люди восемь лет под обстрелами живут. Мы должны были что-то для себя решить. А что могли? Признать независимость. Но признать независимость и бросить на произвол судьбы — неприемлемо. Значит, мы должны включить их в состав РФ. Они одни не выживут, это факт", — сказал глава государства.
Путин напомнил, что Россия ещё до спецоперации знала о подготовке Киевом атаки на Донбасс. Именно поэтому Москва была вынуждена начать спецоперацию. "Чего ждать, пока они начнут", — заключил президент.
Напомним, 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах, в результате абсолютное большинство избирателей во всех четырёх регионах высказалось за присоединение к нашей стране. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры о включении четырёх субъектов в состав РФ.
LIFE / Павел Баранов