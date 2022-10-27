Путин ответил на вопрос, является ли конфликт на Украине гражданской войной
Путин назвал спецоперацию на Украине отчасти гражданской войной
Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай", заявил, что специальная военная операция является отчасти гражданской войной, с учётом единства народов РФ и Украины.
"Отчасти да. Но мы оказались в разных государствах, к сожалению, в силу разных причин", — ответил Путин на вопрос о том, является ли СВО гражданской войной с учётом того, что народы РФ и Украины едины.
По словам российского лидера, при создании СССР большевики приняли решение наделить Украину исконно русскими территориями, при этом население не спрашивали. Именно это говорит о том, что Украина складывалась "как искусственное государство". Путин также заметил, что именно Россия могла быть единственным по-настоящему серьёзным гарантом Незалежной.
Ранее Путин заметил, что человечество находится на пороге самого непредсказуемого десятилетия. По его словам, смена вех может быть болезненной, но она неизбежна.
LIFE / Павел Баранов