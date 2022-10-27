Путин заявил, что ещё недавно Россия боялась превращения в полуколонию
Россия боялась превращения в полуколонию, но в реальных условиях санкций оказалась сильнее, чем думала сама. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай". Тема заседания в этом году "Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех".
По его словам, ещё совсем недавно все думали, что страна буквально ничего не может сделать без западных партнёров как в экономической, технологической, так и в прочих областях. Казалось, стоит щёлкнуть — и всё развалится.
"Ан нет, ничего не развалилось. И фундаментальные основы существования российской экономики и самой Российской Федерации оказались гораздо более сильными, чем кто-либо думал, даже, может быть, мы сами", — указал Путин.
В ходе выступления Путин также заявил, что санкции помогли России осознать своё величие. По словам президента, РФ является великой страной и нынешняя международная обстановка и успешное противостояние Москвы западным санкциям это доказали. Россия понимает промежуточные негативные последствия "закручивания" технологий противниками РФ, однако Запад это делал и раньше относительно всех критически важных технологий, обратил внимание Путин.
ТАСС / Сергей Карпухин