Путин заявил, что ещё недавно Россия боялась превращения в полуколонию

Россия боялась превращения в полуколонию, но в реальных условиях санкций оказалась сильнее, чем думала сама. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай". Тема заседания в этом году "Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех".

По его словам, ещё совсем недавно все думали, что страна буквально ничего не может сделать без западных партнёров как в экономической, технологической, так и в прочих областях. Казалось, стоит щёлкнуть — и всё развалится.

"Ан нет, ничего не развалилось. И фундаментальные основы существования российской экономики и самой Российской Федерации оказались гораздо более сильными, чем кто-либо думал, даже, может быть, мы сами", — указал Путин.