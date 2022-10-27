Путин: Эрдоган никогда не позволяет сесть себе на шею

По словам российского лидера, Эрдоган — крепкий, сильный руководитель, который во всём руководствуется прежде всего интересами Турции, турецкого народа и турецкой экономики. Этим же он руководствовался и когда принимал предложение российской стороны по созданию газового хаба на своей территории.

"В сфере туризма у нас много интересов, в строительном секторе, в сельском хозяйстве — у нас очень много совпадающих векторов взаимных интересов. Но президент Эрдоган никогда не позволяет сесть себе на шею и руководствоваться интересами третьих стран. В диалоге с нами он всегда защищает свои интересы, и в этом смысле Турция в целом и Эрдоган в частности являются непростыми партнёрами, и многие решения рождаются в длительных и непростых спорах. Но у нас есть взаимное стремление достичь этих договорённостей, и мы, как правило, этих договорённостей достигаем", — сказал Владимир Путин, добавив, что Эрдоган — последовательный и надёжный партнёр.