Путин: Эрдоган никогда не позволяет сесть себе на шею
Президент России Владимир Путин комплиментарно высказался в адрес своего турецкого коллеги Реджепа Эрдогана. Заявление прозвучало в ходе пленарной сессии ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".
По словам российского лидера, Эрдоган — крепкий, сильный руководитель, который во всём руководствуется прежде всего интересами Турции, турецкого народа и турецкой экономики. Этим же он руководствовался и когда принимал предложение российской стороны по созданию газового хаба на своей территории.
"В сфере туризма у нас много интересов, в строительном секторе, в сельском хозяйстве — у нас очень много совпадающих векторов взаимных интересов. Но президент Эрдоган никогда не позволяет сесть себе на шею и руководствоваться интересами третьих стран. В диалоге с нами он всегда защищает свои интересы, и в этом смысле Турция в целом и Эрдоган в частности являются непростыми партнёрами, и многие решения рождаются в длительных и непростых спорах. Но у нас есть взаимное стремление достичь этих договорённостей, и мы, как правило, этих договорённостей достигаем", — сказал Владимир Путин, добавив, что Эрдоган — последовательный и надёжный партнёр.
Напомним, что 13 октября президент России Владимир Путин предложил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану построить ещё один газопровод и сформировать на территории Турции газовый хаб. Эрдоган позитивно воспринял данную идею. При этом глава "Газпрома" Алексей Миллер допустил, что через хаб будет возможно перенаправить объёмы газа, выпавшие из-за терактов на "Северных потоках". А на этой неделе Россия и Турция достигли соглашения о переговорах по газовому хабу.