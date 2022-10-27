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27 октября, 15:56

Путин лично поручил Шойгу звонить иностранным коллегам после информации о "грязной бомбе"

Президент России Владимир Путин заявил, что лично поручил министру обороны Сергею Шойгу звонить своим иностранным коллегам на фоне сообщений о подготовке Киевом провокаций с использованием "грязной бомбы".

Путин лично поручил Шойгу звонить своим коллегам после информации о "грязной бомбе". Видео © LIFE

"Это я дал указание Шойгу прозвонить его коллегам и проинформировать об этом (возможной провокации Украины с "грязной бомбой". — Прим. Лайфа). Мы не можем проходить мимо таких вещей", — заявил Путин.

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Ранее российские политики заявили о наличии у Украины "грязной бомбы", способной поразить большую территорию радиацией. Глава Минобороны РФ Шойгу провёл по этой теме переговоры со своими коллегами из Франции, Великобритании, Турции, США, Индии и Китая, в ходе которых выразил свою озабоченность планами Киева.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылев

Артур Белкин

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