Путин лично поручил Шойгу звонить иностранным коллегам после информации о "грязной бомбе"

Президент России Владимир Путин заявил, что лично поручил министру обороны Сергею Шойгу звонить своим иностранным коллегам на фоне сообщений о подготовке Киевом провокаций с использованием "грязной бомбы".

"Это я дал указание Шойгу прозвонить его коллегам и проинформировать об этом (возможной провокации Украины с "грязной бомбой". — Прим. Лайфа). Мы не можем проходить мимо таких вещей", — заявил Путин.