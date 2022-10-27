Путин заявил, что санкции помогли России осознать своё величие

"Мы сами наконец осознали, что мы великая страна. Выяснилось, что у нас всё получается", — подчеркнул глава государства.

В ходе своего выступления президент также заявил, что у России за последний год были не только экономические потери, но и огромные приобретения. Путин напомнил, что россияне совсем недавно переживали по поводу того, что страна "превращается в полуколонию", потому что "не может ничего сделать без партнёров и рынков", но эти переживания оказались напрасными.