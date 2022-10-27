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27 октября, 15:50

Путин заявил, что санкции помогли России осознать своё величие

Россия является великой страной. И нынешняя международная обстановка и успешное противостояние Москвы западным санкциям это доказали. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Мы сами наконец осознали, что мы великая страна. Выяснилось, что у нас всё получается", — подчеркнул глава государства.

Россия понимает промежуточные негативные последствия "закручивания" технологий противниками РФ, заметил глава государства. Однако Запад это делал и раньше относительно всех критически важных технологий, обратил внимание Путин.

Путин ответил, кто ему ближе — "верхи" или "низы"

Путин ответил, кто ему ближе — "верхи" или "низы"

В ходе своего выступления президент также заявил, что у России за последний год были не только экономические потери, но и огромные приобретения. Путин напомнил, что россияне совсем недавно переживали по поводу того, что страна "превращается в полуколонию", потому что "не может ничего сделать без партнёров и рынков", но эти переживания оказались напрасными.

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LIFE / Павел Баранов

Александр Юнашев

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