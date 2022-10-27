Токсиколог рассказал, на кого сильнее всего влияют магнитные бури
Токсиколог Кутушов рассказал, каким людям стоит остерегаться магнитных бурь
Магнитные бури могут приносить нам целый ряд неприятных симптомов, среди которых головные боли, раздражительность и скачки артериального давления. По словам врача-токсиколога Михаила Кутушова, есть люди, которые ощущают это явление сильнее всего.
"Люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, хроническими заболеваниями, люди пожилого возраста, те, кто недавно перенёс травмы или попадал в аварии, люди с лишним весом в особой группе риска и больше подвержены влиянию магнитных бурь", — рассказал специалист "Москве 24".
То же касается страдающих хронической усталостью. Если вы чувствуете негативное воздействие атмосферного явления, то постарайтесь оставаться в покое, избегать стресса, а также пить больше воды и есть лёгкую пищу.
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