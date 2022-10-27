Токсиколог рассказал, на кого сильнее всего влияют магнитные бури

Магнитные бури могут приносить нам целый ряд неприятных симптомов, среди которых головные боли, раздражительность и скачки артериального давления. По словам врача-токсиколога Михаила Кутушова, есть люди, которые ощущают это явление сильнее всего.

"Люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, хроническими заболеваниями, люди пожилого возраста, те, кто недавно перенёс травмы или попадал в аварии, люди с лишним весом в особой группе риска и больше подвержены влиянию магнитных бурь", — рассказал специалист "Москве 24".

То же касается страдающих хронической усталостью. Если вы чувствуете негативное воздействие атмосферного явления, то постарайтесь оставаться в покое, избегать стресса, а также пить больше воды и есть лёгкую пищу.