Начиная специальную военную "Операцию Z", Россия ставила перед собой лишь одну цель — помощь людям, которые проживают в Донбассе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии XIX заседания международного дискуссионного клуба "Валдай". Тема заседания в этом году — "Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех".

"Самое главное — помощь Донбассу. Если бы действовали иначе, не смогли бы с двух сторон вокруг Донбасса разместить наши вооружённые силы. Второе — ЛНР освобождена полностью. Идут мероприятия, связанные с ДНР. И, когда наши войска подошли и с юга, и с севера, люди на исторических новороссийских территориях показали, что захотели жить в России. Как могли не откликнуться?" — подчеркнул глава государства.

Что же касается дальнейших планов Генерального штаба, Путин ответил, что это не тот случай, когда нужно в деталях об этом говорить.