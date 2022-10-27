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27 октября, 15:54

Путин не считает, что Россия недооценила противника на Украине

Президент РФ Владимир Путин не считает, что Россия недооценила Украину как противника, так как Москва прекрасно знала о том, как полным ходом НАТО осваивало украинскую территорию. Об этом глава государства сказал на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Знаете, в чём дело? Дело в том, что мы видели, что происходит: восемь лет создавали укрепрайон на достаточно большую глубину в Донбассе. <...> Мы прекрасно понимали, отдавали себе отчёт, что этот процесс-то будет продолжаться, и чем дальше, тем было бы для нас хуже, труднее, опаснее, мы несли бы больше потерь", ответил Путин на соответствующий вопрос.

"Они одни не выживут": Путин объяснил вхождение республик Донбасса в состав России

"Они одни не выживут": Путин объяснил вхождение республик Донбасса в состав России

Также Путин заявил, что происходящее на Украине и другие события этого года являются частью "тектонических изменений" в миропорядке. Он отметил, что именно Запад довёл мир до этих "сдвигов".

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LIFE / Павел Баранов

Татьяна Миссуми

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