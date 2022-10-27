Путин не считает, что Россия недооценила противника на Украине
Президент РФ Владимир Путин не считает, что Россия недооценила Украину как противника, так как Москва прекрасно знала о том, как полным ходом НАТО осваивало украинскую территорию. Об этом глава государства сказал на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Знаете, в чём дело? Дело в том, что мы видели, что происходит: восемь лет создавали укрепрайон на достаточно большую глубину в Донбассе. <...> Мы прекрасно понимали, отдавали себе отчёт, что этот процесс-то будет продолжаться, и чем дальше, тем было бы для нас хуже, труднее, опаснее, мы несли бы больше потерь", — ответил Путин на соответствующий вопрос.
Также Путин заявил, что происходящее на Украине и другие события этого года являются частью "тектонических изменений" в миропорядке. Он отметил, что именно Запад довёл мир до этих "сдвигов".
LIFE / Павел Баранов