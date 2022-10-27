Психолог объяснил, почему детям полезно плакать

Низкий словарный запас и неразвитая речь не позволяют маленьким детям выражать эмоции на уровне взрослых. В таких случаях плач — нормальная реакция ребёнка на возникшую ситуацию. Об этом "Газете.ру" поведала психолог и научный сотрудник Центра междисциплинарных исследований современного детства МГППУ Юлия Токарчук.

"Плач для детей в возрасте до 6–7 лет — это не просто волна эмоций, это средство коммуникации. Таким образом ребёнок даёт понять, что не может справиться с ситуацией самостоятельно и нуждается в помощи", — заявила она.

Помимо этого, слёзы являются для детей хорошей эмоциональной разрядкой, благоприятно сказываясь на их психике. Поэтому не стоит запрещать им пускать слёзы, говоря что-то вроде "Не плачь!" или "Перестань плакать". Наоборот, необходимо показать чаду, что его эмоции нормальны и вы их понимаете.

"Лучше научить ребёнка осознавать собственные эмоции. Например, "Я вижу, что тебе сейчас грустно" или "Ты злишься, потому что у тебя не получилось сделать это", — заключила психолог.