НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
27 октября, 16:08

Психолог объяснил, почему детям полезно плакать

Психолог Токарчук: Слёзы являются для детей хорошей эмоциональной разрядкой

Низкий словарный запас и неразвитая речь не позволяют маленьким детям выражать эмоции на уровне взрослых. В таких случаях плач — нормальная реакция ребёнка на возникшую ситуацию. Об этом "Газете.ру" поведала психолог и научный сотрудник Центра междисциплинарных исследований современного детства МГППУ Юлия Токарчук.

"Плач для детей в возрасте до 6–7 лет — это не просто волна эмоций, это средство коммуникации. Таким образом ребёнок даёт понять, что не может справиться с ситуацией самостоятельно и нуждается в помощи", заявила она.

Помимо этого, слёзы являются для детей хорошей эмоциональной разрядкой, благоприятно сказываясь на их психике. Поэтому не стоит запрещать им пускать слёзы, говоря что-то вроде "Не плачь!" или "Перестань плакать". Наоборот, необходимо показать чаду, что его эмоции нормальны и вы их понимаете.

"Лучше научить ребёнка осознавать собственные эмоции. Например, "Я вижу, что тебе сейчас грустно" или "Ты злишься, потому что у тебя не получилось сделать это", заключила психолог.

Без нытья: Психолог объяснил, как правильно рассказать ребёнку о разводе

Без нытья: Психолог объяснил, как правильно рассказать ребёнку о разводе

Ранее Лайф писал о душераздирающих заявлениях детей, которыми поделилась психолог. Например, им не нравится, когда их контролируют.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Шандрыголов
  • Новости
  • Дети
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров