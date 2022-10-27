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27 октября, 16:15

Путин раскрыл уловку ушедших из России западных компаний по быстрому возвращению на рынок

Иностранные компании лишь создают видимость окончательного ухода с российского рынка, продавая свой бизнес за символические деньги местному менеджменту и оставляя за собой право вернуться. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"А как продают за один доллар многомиллиардное имущество, почему? Менеджменту продают, это что такое? Значит, договорённости с менеджментом были, что вернутся. Ну а как иначе, чтоб подарки двум-трём физическим лицам делать? Нет, конечно", — объяснил он.

Полсотни банков могут покинуть российский рынок

Полсотни банков могут покинуть российский рынок

Напомним, зарубежные компании начали массово объявлять о сворачивании деятельности в России после начала Москвой спецоперации на Украине. Из последнего — автопроизводитель Mercedes-Benz уходит из РФ и продаёт доли в российских "дочках" локальному инвестору. А американский автоконцерн Ford Motor продаёт свою долю в совместном предприятии Sollers.

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LIFE / Павел Баранов

Татьяна Миссуми

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