Путин раскрыл уловку ушедших из России западных компаний по быстрому возвращению на рынок
Иностранные компании лишь создают видимость окончательного ухода с российского рынка, продавая свой бизнес за символические деньги местному менеджменту и оставляя за собой право вернуться. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".
"А как продают за один доллар многомиллиардное имущество, почему? Менеджменту продают, это что такое? Значит, договорённости с менеджментом были, что вернутся. Ну а как иначе, чтоб подарки двум-трём физическим лицам делать? Нет, конечно", — объяснил он.
Напомним, зарубежные компании начали массово объявлять о сворачивании деятельности в России после начала Москвой спецоперации на Украине. Из последнего — автопроизводитель Mercedes-Benz уходит из РФ и продаёт доли в российских "дочках" локальному инвестору. А американский автоконцерн Ford Motor продаёт свою долю в совместном предприятии Sollers.
LIFE / Павел Баранов