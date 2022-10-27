Путин признался, что не может представить себя Хрущёвым времён Карибского кризиса

Президент России Владимир Путин заявил, что не может себя представить первым секретарём ЦК КПСС Никитой Хрущёвым во время Карибского кризиса 1962 года. Об этом он заявил, отвечая на вопросы в ходе пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Ни в коем случае. Нет, я не могу представить себя в роли Хрущёва, ни в коем случае", — заявил российский лидер.

Российскому лидеру напомнили о том, что в этом году исполняется 60 лет Карибскому кризису. 16 октября 1962 года президенту США Джону Кеннеди доложили, что руководство СССР размещает баллистические ракеты средней дальности на Кубе в ответ на попытки Вашингтона сместить правление Фиделя Кастро. Считается, что именно в те дни угроза ядерной войны была самой высокой в истории.