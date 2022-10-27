Путин признался, что не может представить себя Хрущёвым времён Карибского кризиса
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Президент России Владимир Путин заявил, что не может себя представить первым секретарём ЦК КПСС Никитой Хрущёвым во время Карибского кризиса 1962 года. Об этом он заявил, отвечая на вопросы в ходе пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Ни в коем случае. Нет, я не могу представить себя в роли Хрущёва, ни в коем случае", — заявил российский лидер.
Российскому лидеру напомнили о том, что в этом году исполняется 60 лет Карибскому кризису. 16 октября 1962 года президенту США Джону Кеннеди доложили, что руководство СССР размещает баллистические ракеты средней дальности на Кубе в ответ на попытки Вашингтона сместить правление Фиделя Кастро. Считается, что именно в те дни угроза ядерной войны была самой высокой в истории.
Ранее Путин отметил, что Запад прекрасно знал о том, что РФ не устроит возможное расширение НАТО на восток за счёт Украины, но позиция Москвы была проигнорирована.