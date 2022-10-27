Путин заявил о необходимости использовать всё историческое наследие России

Россия должна использовать всё своё историческое наследие, в том числе эпохи царской империи и Советского Союза. Об этом, выступая на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", заявил глава государства Владимир Путин.

"Я считаю необходимым использовать всё наше историческое наследие. Я считаю, что нельзя отказываться ни от того положительного, что было в истории России, связанного с царской империей, ни от того положительного, что было, а было немало положительного, в истории Советского Союза", — сказал Путин.

При этом российский лидер уточнил, что и в той, и в другой эпохе были свои минусы и проблемы, однако все они преодолевались, хоть и имели в дальнейшем различные последствия.