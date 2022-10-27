В ОНК Москвы рассказали, в каких условиях содержится арестованный директор Собчак
Член ОНК Москвы Мельников рассказал, в каких условиях содержится в ИВС директор Собчак
Арестованный коммерческий директор журналистки Ксении Собчак Кирилл Суханов находится в изоляторе временного содержания подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений на северо-востоке Москвы. Об этом Лайфу сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.
"На данный момент содержится в трёхместной камере, есть сосед. С точки зрения условий содержания с нашей стороны в отношении Суханова нарушений закона, приказов и правил внутреннего распорядка не выявлено. Жалоб со стороны Кирилла на условия содержания не поступило", — отметил Мельников.
Он отметил, что в изоляторе временного содержания подозреваемые находятся не более десяти дней, после чего их отправляют в СИЗО-7, где у них есть в камерах телевизоры и холодильники. Кроме того, члены ОНК посетили и экс-редактора журнала "Татлер" Ариана Романовского (Кузьмина), который содержится один в двухместной камере. От него никаких жалоб также не поступало.
Напомним, накануне в подмосковном доме журналистки и телеведущей Ксении Собчак прошли обыски. А днём ранее её коммерческий директор Кирилл Суханов и экс-главред Tatler Ариан Романовский были задержаны по обвинению в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова. Оба арестованы до 24 декабря. Сама Собчак, предварительно, тоже проходит по данному делу как подозреваемая. Но она успела уехать из России в Литву через Белоруссию по израильскому паспорту. В МВД РФ сообщили, что журналистка не уведомляла о получении гражданства Израиля, хотя закон к этому обязывает.
ТАСС / Владимир Гердо