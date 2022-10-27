В ОНК Москвы рассказали, в каких условиях содержится арестованный директор Собчак

"На данный момент содержится в трёхместной камере, есть сосед. С точки зрения условий содержания с нашей стороны в отношении Суханова нарушений закона, приказов и правил внутреннего распорядка не выявлено. Жалоб со стороны Кирилла на условия содержания не поступило", — отметил Мельников.

Он отметил, что в изоляторе временного содержания подозреваемые находятся не более десяти дней, после чего их отправляют в СИЗО-7, где у них есть в камерах телевизоры и холодильники. Кроме того, члены ОНК посетили и экс-редактора журнала "Татлер" Ариана Романовского (Кузьмина), который содержится один в двухместной камере. От него никаких жалоб также не поступало.