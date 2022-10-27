НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
27 октября, 16:45

Путин не видит ни политического, ни военного смысла в ядерном ударе по Украине

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в ядерном ударе по Украине нет смысла ни с политической, ни с военной точки зрения.

По его словам, Москва неспроста обнародовала данные спецслужб о создании Киевом "грязной бомбы" для провокации. Кремль даже знает, где приблизительно она делается, имеющиеся на Украине технологии позволяют это сделать.

"Загрузили в "Точку-У" или куда-нибудь в другое, подорвали где-нибудь это устройство, сказали, что это Россия сделала — нанесла ядерный удар. Но нам не нужно этого делать. Смысла нет никакого — ни политического, ни военного", — заявил президент, выступая на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Точка невозврата: где Киев готовится взорвать "грязную бомбу"

Точка невозврата: где Киев готовится взорвать "грязную бомбу"

Ранее Путин лично поручил министру обороны Сергею Шойгу звонить иностранным коллегам после информации о "грязной бомбе". Он объяснил, что "мы не можем проходить мимо таких вещей".

Обложка ©

LIFE / Павел Баранов

Ирина Фальке

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров