Путин не видит ни политического, ни военного смысла в ядерном ударе по Украине

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в ядерном ударе по Украине нет смысла ни с политической, ни с военной точки зрения.

По его словам, Москва неспроста обнародовала данные спецслужб о создании Киевом "грязной бомбы" для провокации. Кремль даже знает, где приблизительно она делается, имеющиеся на Украине технологии позволяют это сделать.

"Загрузили в "Точку-У" или куда-нибудь в другое, подорвали где-нибудь это устройство, сказали, что это Россия сделала — нанесла ядерный удар. Но нам не нужно этого делать. Смысла нет никакого — ни политического, ни военного", — заявил президент, выступая на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".