Точка невозврата: где Киев готовится взорвать "грязную бомбу" Оглавление Что такое "грязная бомба" простыми словами Пункт назначения "Точки" Где Украина может взорвать "грязную бомбу" Все приготовления к применению оружия массового поражения завершены. Теперь всё зависит от того, одёрнут ли киевских военных кураторы из США и НАТО. 38214 38214 Точка-У. Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock

Что такое "грязная бомба" простыми словами

Вечером 26 октября начали появляться первые сообщения, свидетельствующие о завершении подготовки применения Киевом "грязной бомбы". О создании этого оружия мировое сообщество неоднократно предупреждали представители политического и военного руководства России. Последние несколько дней министр обороны России Сергей Шойгу звонил зарубежным коллегам и предупреждал об опасности такого шага: детали этой информации он сообщил министрам обороны Турции, Британии, Франции, США, Индии и Китая.

По предварительным данным, вывозить взрывное устройство с радиоактивными материалами за пределы Украины не планируется. В подготовке взрывного устройства, похожего на российскую ракету комплекса "Искандер", по некоторым данным, были задействованы специалисты "Южмаша" — предприятия авиационно-космического сектора, оставшегося на Украине после распада СССР.

Бывший сотрудник "Южмаша", мастер цеха обработки Андрей Коваленко, в беседе с Лайфом пояснил, что площадь предприятия позволяет доставить и хранить на производственной площадке даже радиоактивные материалы.

Там есть ряд спецпомещений рядом с цехами, где в своё время собирались двигатели для ракеты Р-36. Не знаю, как сейчас, но раньше это были помещения с ограниченным допуском. Сам комплекс огромный, это сотни гектаров. Там можно незаметно спрятать всё что угодно, особенно если речь идёт о создании чего-то небольшого, например муляжа оперативно-тактической ракеты Андрей Коваленко бывший сотрудник "Южмаша"

По словам Коваленко, если речь идёт о ракете 9М79 или похожем на неё боеприпасе, то держать саму ракету и радиоактивные материалы нужно в разных помещениях и в специальных условиях.

Пункт назначения "Точки"

Если информация по поводу использования муляжа комплекса "Точка-У" подтвердится, то на такой шаг Киев пошёл сразу по нескольким причинам.

Во-первых, в таком деле, как провокация с применением ядерного оружия, мелочей не бывает. Особенно визуальных. Советский комплекс "Точка" с ракетами 9М79 и российский "Искандер-М" с ракетой 9М723 похожи внешне: оба комплекса самоходные, а ракеты различаются лишь аэродинамическими элементами и внешне, особенно если наблюдать с расстояния, похожи друг на друга.

Во-вторых, у Киева уже есть опыт применения ракетного оружия для кровавых провокаций. 8 апреля 2022 года ВСУ применили комплекс "Точка-У" по вокзалу Краматорска. В тот момент, когда над привокзальной площадью разорвалась боевая часть, жители города собрались у вагонов поездов, чтобы покинуть город из-за боевых действий. Попадание ракеты по привокзальной площади привело к значительным жертвам: по меньшей мере 52 человека погибло, ещё около ста получили тяжёлые ранения.

19-я ракетная бригада ВСУ, применившая "Точку-У" по вокзалу в Краматорске, позднее использовала эти ракеты для ударов по другим городам: Херсону, Мелитополю, Мариуполю, Энергодару. По некоторым данным, на Украине, несмотря на боевые действия, осталось около 75–80 пусковых установок и около 250–300 ракет 9М79. Эта ракета — одноступенчатый баллистический боеприпас с дальностью пуска не более 100–120 километров.

Внешние отличия оперативно-тактических комплексов "Искандер-К" (слева) и "Точка-У" (справа). Фото © VoidWanderer, © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Ядерных зарядов к этой ракете на Украине нет, однако "спецбоеприпас" для ракеты 9М79 в СССР был разработан, протестирован и принят на вооружение в двух разных типах. Первый — 9Н39 с боевым блоком регулируемого типа АА-60 мощностью от 10 до 100 килотонн. Второй — 9Н64. Это боеприпас мощностью 100 килотонн.

Где Украина может взорвать "грязную бомбу"

По предварительным данным, взорвать боеприпас, "похожий на российский", Украина планирует не в густонаселённом городе, а в районе Чернобыля, где находится аварийная атомная электростанция и зона отчуждения. Количество радиоактивных материалов на борту самодельной ракеты не уточняется, однако речь, вероятно, идёт о нескольких сотнях килограммов. Инженер-физик Игорь Волков отмечает, что в случае с радиоактивными материалами для "грязной бомбы" речь, вероятно, идёт об остатках отработавшего ядерного топлива, взятого на одной из атомных станций Украины.

Таких объектов там минимум три. Ровенская, Хмельницкая и Южно-Украинская АЭС. Они могли бы добраться и до хранилища на Запорожской АЭС, но там российские войска. В пользу применения ОЯТ говорит несколько факторов. В первую очередь его повышенная опасность: необлучённое топливо безопасно, а элементы, побывавшие в реакторе, "фонят" чрезвычайно сильно Игорь Волков инженер-физик

Если подрыв "грязной бомбы" на Украине произойдёт, то уровень заражения окружающей среды будет зависеть от нескольких факторов: направления и силы ветра, количества взрывчатки, высоты подрыва и количества радиоактивных материалов.

Максимальная высота полёта ракеты 9М79 комплекса "Точка−У" — 25 км. С учётом того, что внутри ракеты может быть размещено несколько сотен килограммов отработавшего ядерного топлива (всё остальное — взрывчатка для его распыления), то взрыв на такой высоте может привести к локальной ядерной катастрофе. В одной тонне "ядерной отработки" содержится примерно тонна Урана−235 и 238, а также не менее 5−10 кг плутония. Помимо радиоактивного йода взрывчатка может распылить источники альфа-излучения — именно они осядут радиоактивной пылью, которую можно вдохнуть или случайно нанести на кожу, а также источники гамма-излучения — цезий и стронций, содержащиеся в отработавшем ядерном топливе.

Взрыв "Точки−У" на высоте в 20–25 километров приведёт к поражению зоны примерно 100х100 км, а продукты распада могут быть разнесены ветром на тысячу километров в любую сторону. Бороться с последствиями применения такого оружия могут лишь армии нескольких государств в мире. В России ликвидацией последствий применения ядерного оружия, в том числе и "грязной бомбы", занимаются Войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).

Фото © sledcom.ru Применит ли Киев "грязную бомбу"? 0 Да, применит Нет, не применит Свой вариант в комментарии

Авторы Сергей Андреев