От небрежности до исчезновений: HR-специалист раскрыла, что её больше всего бесит в соискателях

При поиске кандидата на нужное место работы иногда попадаются соискатели, поведение которых раздражает рекрутеров. Такими историями и качествами, которые лучше не иметь, с РИА ФАН поделилась HR-эксперт Зулия Лоикова. По её словам, не стоит приходить к потенциальному работодателю и "выливать" на него весь свой негатив. HR — не ваш психолог и ему не нужно изливать душу.

Плохим тоном будет опоздание, которым вы проявляете неуважение и наплевательское отношение к чужому времени. Также часто встречается бестактность — не нужно хамить на собеседовании или забывать про банальное приветствие.

По словам Лоиковой, важно помнить, что если к вам после интервью не возвращаются, то на это есть объективная причина. Порой рекрутеры сталкиваются с огромным потоком людей, который попросту перегружает их.

"Бывает, что проходит более 1000 соискателей — и каждому уделить время очень сложно. Поэтому здесь важно, чтобы люди, которые претендуют на позиции, тоже держали обратную связь. Часто люди жалуются, что HR не даёт обратную связь. Договаривайтесь", — рассказала Лоикова.

Распространённым случаем в практике эксперт назвала "гостинг" (от английского слова ghost — исчезнуть). У её коллеги была история, когда парень ушёл на обед и не вернулся, выключив телефон и заблокировав всех в социальных сетях. Позже он передал, что ему не понравилось новое место. При этом такое в последнее время участилось.

Также Лоикова упомянула тему быстрых разговоров, которые стоит вести на неконфликтные темы. Ещё HR-специалистов раздражают люди, которым будто наплевать на их обязанности или они вообще не в курсе, что за вакансия их ждёт. Последнее — ненадлежащий внешний вид. Бывало такое, что на собеседования в серьёзные компании соискатели приходили в сланцах.