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27 октября, 16:44

От небрежности до исчезновений: HR-специалист раскрыла, что её больше всего бесит в соискателях

HR-эксперт Лоикова рассказала, что её коллег больше всего раздражает в соискателях

При поиске кандидата на нужное место работы иногда попадаются соискатели, поведение которых раздражает рекрутеров. Такими историями и качествами, которые лучше не иметь, с РИА ФАН поделилась HR-эксперт Зулия Лоикова. По её словам, не стоит приходить к потенциальному работодателю и "выливать" на него весь свой негатив. HR — не ваш психолог и ему не нужно изливать душу.

Плохим тоном будет опоздание, которым вы проявляете неуважение и наплевательское отношение к чужому времени. Также часто встречается бестактность — не нужно хамить на собеседовании или забывать про банальное приветствие.

По словам Лоиковой, важно помнить, что если к вам после интервью не возвращаются, то на это есть объективная причина. Порой рекрутеры сталкиваются с огромным потоком людей, который попросту перегружает их.

"Бывает, что проходит более 1000 соискателей — и каждому уделить время очень сложно. Поэтому здесь важно, чтобы люди, которые претендуют на позиции, тоже держали обратную связь. Часто люди жалуются, что HR не даёт обратную связь. Договаривайтесь", рассказала Лоикова.

Названы три ошибки в дресс-коде для собеседования, которые отпугнут любого HR

Названы три ошибки в дресс-коде для собеседования, которые отпугнут любого HR

Распространённым случаем в практике эксперт назвала "гостинг" (от английского слова ghost — исчезнуть). У её коллеги была история, когда парень ушёл на обед и не вернулся, выключив телефон и заблокировав всех в социальных сетях. Позже он передал, что ему не понравилось новое место. При этом такое в последнее время участилось.

Также Лоикова упомянула тему быстрых разговоров, которые стоит вести на неконфликтные темы. Ещё HR-специалистов раздражают люди, которым будто наплевать на их обязанности или они вообще не в курсе, что за вакансия их ждёт. Последнее — ненадлежащий внешний вид. Бывало такое, что на собеседования в серьёзные компании соискатели приходили в сланцах.

Лайф также писал о трёх главных ошибках при составлении резюме. По словам HR-специалиста Илларионовой, не нужно указывать слишком много информации о себе, отдав предпочтение профессиональным навыкам.

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Матвей Шандрыголов
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