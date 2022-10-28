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27 октября, 23:12

"Досталась в руинах": Байден обвинил Трампа в обрушении американской экономики

Президент США Байден заявил, что от Трампа ему досталась "экономика в руинах"

Президент США Джо Байден упрекнул своего предшественника Дональда Трампа в том, что тот оставил ему обрушенную экономику, превратив её в руины.

"Когда я вступил в должность, экономика была в руинах", — сказал американский лидер на выступлении в штате Нью-Йорк.

Трамп обвинил Байдена в том, что США "катятся в ад"

Трамп обвинил Байдена в том, что США "катятся в ад"

Байден утверждает, что у его предшественника оказался худший за долгое время показатель безработицы — 16,4%, и из-за этого закрылись многие бизнесы. Президент упомянул влияние пандемии коронавируса, однако подчеркнул, что рекордное количество американцев в то же время стали миллиардерами. По словам американского лидера, теперь ситуация во много раз лучше — например, безработица держится на уровне 3,5%, снижается стоимость бензина.

Ранее Трамп обвинил партию Байдена во лжи по поводу России. Кроме того, он вновь повторил свой тезис о том, что при нахождении у власти демократов во главе с президентом Джо Байденом США превратились из энергетически независимого государства в попрошайку, который клянчит энергию.

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ТАСС / Zuma

Юлия Коновалова

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