"Досталась в руинах": Байден обвинил Трампа в обрушении американской экономики

Президент США Джо Байден упрекнул своего предшественника Дональда Трампа в том, что тот оставил ему обрушенную экономику, превратив её в руины.

"Когда я вступил в должность, экономика была в руинах", — сказал американский лидер на выступлении в штате Нью-Йорк.

Байден утверждает, что у его предшественника оказался худший за долгое время показатель безработицы — 16,4%, и из-за этого закрылись многие бизнесы. Президент упомянул влияние пандемии коронавируса, однако подчеркнул, что рекордное количество американцев в то же время стали миллиардерами. По словам американского лидера, теперь ситуация во много раз лучше — например, безработица держится на уровне 3,5%, снижается стоимость бензина.