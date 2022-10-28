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27 октября, 22:30

AP: Пентагон отправит Украине дополнительные $275 млн военной помощи

Источники в администрации США сообщают о новом пакете помощи, который Пентагон отправляет на Украину. Как передаёт Associated Press, стоимость нового транша — 275 миллионов долларов.

Агентство выяснило, что новый пакет не содержит в себе крупные системы вооружения. Пакет направлен в основном на пополнение запасов снарядов, включая ракетные комплексы HIMARS.

Предварительно, официальное объявление о новом пакете будет представлено в пятницу, 28 октября.

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ТАСС / АР / Roman Koksarov

Дмитрий Алексиевич

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