AP: Пентагон отправит Украине дополнительные $275 млн военной помощи
Источники в администрации США сообщают о новом пакете помощи, который Пентагон отправляет на Украину. Как передаёт Associated Press, стоимость нового транша — 275 миллионов долларов.
Агентство выяснило, что новый пакет не содержит в себе крупные системы вооружения. Пакет направлен в основном на пополнение запасов снарядов, включая ракетные комплексы HIMARS.
Предварительно, официальное объявление о новом пакете будет представлено в пятницу, 28 октября.
Ранее Дональд Джон Трамп, старший сын бывшего президента США Дональда Трампа, разместил в "Телеграме" мем с издёвкой в адрес президента Украины Владимира Зеленского за способность выпрашивать деньги.
ТАСС / АР / Roman Koksarov