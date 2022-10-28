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27 октября, 22:01

В кровавой поножовщине под Миланом ранен футболист итальянского "Монцы"

Испанский футболист Мари пострадал при нападении мужчины с ножом в ТЦ в Италии

Испанский футболист Пабло Мари оказался одним из пострадавших в результате нападения мужчины с ножом в торговом центре в Италии. Инцидент произошёл в городе Ассаго под Миланом, об этом сообщает Milano Today.

Спортсмен, который принадлежит английскому "Арсеналу", а ныне на правах аренды выступает за итальянский клуб "Монца", был доставлен в больницу с серьёзными ранениями, не угрожающими жизни.

На данный момент известно об одном погибшем: им оказался работник магазина. Помимо футболиста ещё минимум четыре человека получили ранения. Нападение в ТЦ устроил 46-летний итальянец с тяжёлыми психическими расстройствами.

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Ранее Лайф рассказывал, что более 15 человек погибло, ещё 40 пострадало в результате атаки террористов возле мавзолея Шах-Черах в иранском городе Шираз. Согласно опубликованным данным, напавших было трое. Все они были вооружены автоматами Калашникова.

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Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / AC Monza

Иван Косицын

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