Массовые ранения: Итальянец-неадекват с ножом напал на посетителей торгового центра
Мужчина ранил ножом пять человек в ТЦ под Миланом
В Италии в результате нападения мужчины на людей в торговом центре ножевые ранения получили пять человек. Инцидент произошёл в городе Ассаго под Миланом, сообщает новостной телеканал Tgcom24.
По данным канала, местным стражам порядка удалось задержать нападавшего. Им оказался 46-летний итальянец. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. Пока неясно, что послужило причиной нападения. Не исключено, что речь идёт о поступке невменяемого человека.
На место происшествия прибыли несколько машин скорой помощи и медицинский вертолёт. Все пострадавшие были экстренно госпитализированы, состояние троих раненых оценивается медиками как тяжёлое. По информации правоохранительных органов, нападение в ТЦ не является террористическим актом.
Ранее Лайф рассказывал, что более 15 человек погибло, ещё 40 пострадало в результате атаки террористов возле мавзолея Шах-Черах в иранском городе Шираз. Согласно опубликованным данным, напавших было трое. Все они были вооружены автоматами Калашникова. Террористы начали обстреливать собравшихся возле святыни паломников. Двое напавших были задержаны местными правоохранителями.
ТАСС/Zuma