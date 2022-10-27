Массовые ранения: Итальянец-неадекват с ножом напал на посетителей торгового центра

В Италии в результате нападения мужчины на людей в торговом центре ножевые ранения получили пять человек. Инцидент произошёл в городе Ассаго под Миланом, сообщает новостной телеканал Tgcom24.

По данным канала, местным стражам порядка удалось задержать нападавшего. Им оказался 46-летний итальянец. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. Пока неясно, что послужило причиной нападения. Не исключено, что речь идёт о поступке невменяемого человека.

На место происшествия прибыли несколько машин скорой помощи и медицинский вертолёт. Все пострадавшие были экстренно госпитализированы, состояние троих раненых оценивается медиками как тяжёлое. По информации правоохранительных органов, нападение в ТЦ не является террористическим актом.