В Херсоне завершён вывоз людей на левый берег Днепра

Работа по организации выезда жителей Херсонской области на левый берег Днепра и в безопасные российские регионы завершена, об этом заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

У себя в канале в Telegram он сообщил, что вместе с первым заместителем руководителя Администрации Президента РФ Сергеем Кириенко посетил Херсон. Политики в поездке побывали в порту и на переправе через Днепр.

"Переправа пустая! Завершена работа по организации выезда жителей на левобережье Днепра в безопасные регионы России", — написал Аксёнов.

Глава Крыма выразил удовлетворение из-за того, что все желающие смогли быстро и безопасно покинуть территорию, которая подвергается обстрелам украинских войск.