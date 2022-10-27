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27 октября, 20:38

В Херсоне завершён вывоз людей на левый берег Днепра

Аксёнов сообщил о завершении работы по вывозу жителей Херсонской области

Работа по организации выезда жителей Херсонской области на левый берег Днепра и в безопасные российские регионы завершена, об этом заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

У себя в канале в Telegram он сообщил, что вместе с первым заместителем руководителя Администрации Президента РФ Сергеем Кириенко посетил Херсон. Политики в поездке побывали в порту и на переправе через Днепр.

"Переправа пустая! Завершена работа по организации выезда жителей на левобережье Днепра в безопасные регионы России", — написал Аксёнов.

Глава Крыма выразил удовлетворение из-за того, что все желающие смогли быстро и безопасно покинуть территорию, которая подвергается обстрелам украинских войск.

Свыше 22 тысяч жителей Херсонской области уже перебрались на левый берег Днепра

Свыше 22 тысяч жителей Херсонской области уже перебрались на левый берег Днепра

Как сообщал Лайф, ранее было принято решение временно переместить жителей из правобережной части Херсонской области на левый берег Днепра из-за риска затопления, которое может случиться в результате обстрела ВСУ Каховской ГЭС. Процесс перевозки граждан начался 19 октября.

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Telegram / Аксёнов Z 82

Дмитрий Алексиевич

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