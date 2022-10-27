В Херсоне завершён вывоз людей на левый берег Днепра
Аксёнов сообщил о завершении работы по вывозу жителей Херсонской области
Работа по организации выезда жителей Херсонской области на левый берег Днепра и в безопасные российские регионы завершена, об этом заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.
У себя в канале в Telegram он сообщил, что вместе с первым заместителем руководителя Администрации Президента РФ Сергеем Кириенко посетил Херсон. Политики в поездке побывали в порту и на переправе через Днепр.
"Переправа пустая! Завершена работа по организации выезда жителей на левобережье Днепра в безопасные регионы России", — написал Аксёнов.
Глава Крыма выразил удовлетворение из-за того, что все желающие смогли быстро и безопасно покинуть территорию, которая подвергается обстрелам украинских войск.
Как сообщал Лайф, ранее было принято решение временно переместить жителей из правобережной части Херсонской области на левый берег Днепра из-за риска затопления, которое может случиться в результате обстрела ВСУ Каховской ГЭС. Процесс перевозки граждан начался 19 октября.
Telegram / Аксёнов Z 82