Минздрав Аргентины выявил первый случай оспы обезьян у ребёнка
Аргентинские специалисты подтвердили первый случай заражения оспой обезьян у ребёнка. Об этом сообщил 27 октября телеканал Todo noticias со ссылкой на данные Министерства здравоохранения страны.
Заболевание было обнаружено у десятилетнего ребёнка в Буэнос-Айресе. Всего в стране уже подтверждено 627 случаев заражения оспой обезьян.
В России о первом случае оспы обезьян Роспотребнадзор сообщил 12 июля. Пациент сам обратился в медучреждение с характерной сыпью, а анализы выявили у него именно этот вирус. Болезнь мужчина перенёс достаточно легко, врачи выявили всех лиц, которые контактировали с заболевшим, а в Петербурге даже продезинфицировали места, которые посетил подхвативший оспу обезьян россиянин. А второй случай оспы обезьян был выявлен в России 8 сентября в Санкт-Петербурге.
ТАСС / ЕРА / RUNGROJ YONGRIT