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27 октября, 19:21

Песков не раскрыл, какой приятель из Германии рассказал Путину анекдот про холода в Европе

Представитель Кремля Дмитрий Песков не стал раскрывать, что за приятель из Германии рассказал Владимиру Путину анекдот про связь антироссийских санкций с "холодной зимой" в Европе, которым президент поделился на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Президент же не сказал вам, и я не могу сказать", заметил Песков.

Напомним, Путин в ходе выступления поделился анекдотом, который ему рассказал "один приятель из Германии".

"Анекдот мне один приятель из Германии недавно рассказал. Семья [в Германии], сын спрашивает у папы: "Папа, почему так холодно?" — "Потому что Россия напала на Украину". — "А мы здесь при чём?" — "А мы ввели санкции против русских". — "Зачем?" — "Чтобы им было плохо". — "А мы что, русские?" — рассказал он.

Песков: Выступление Путина на "Валдае" войдёт в золотую десятку его речей

Песков: Выступление Путина на "Валдае" войдёт в золотую десятку его речей

Тема XIX заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" называлась "Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех". Президент России выступил с объёмной речью, а после ответил на вопросы участников. Путин затронул множество вопросов, главные из них — планы Генштаба по СВО, отношения с Китаем, западные санкции. Как заявил Дмитрий Песков, выступление президента войдёт в золотую десятку его речей.

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ТАСС / Михаил Метцель / POOL

Иван Косицын

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