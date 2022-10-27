Песков не раскрыл, какой приятель из Германии рассказал Путину анекдот про холода в Европе
Представитель Кремля Дмитрий Песков не стал раскрывать, что за приятель из Германии рассказал Владимиру Путину анекдот про связь антироссийских санкций с "холодной зимой" в Европе, которым президент поделился на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Президент же не сказал вам, и я не могу сказать", — заметил Песков.
Напомним, Путин в ходе выступления поделился анекдотом, который ему рассказал "один приятель из Германии".
"Анекдот мне один приятель из Германии недавно рассказал. Семья [в Германии], сын спрашивает у папы: "Папа, почему так холодно?" — "Потому что Россия напала на Украину". — "А мы здесь при чём?" — "А мы ввели санкции против русских". — "Зачем?" — "Чтобы им было плохо". — "А мы что, русские?" — рассказал он.
Тема XIX заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" называлась "Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех". Президент России выступил с объёмной речью, а после ответил на вопросы участников. Путин затронул множество вопросов, главные из них — планы Генштаба по СВО, отношения с Китаем, западные санкции. Как заявил Дмитрий Песков, выступление президента войдёт в золотую десятку его речей.
ТАСС / Михаил Метцель / POOL