Песков не раскрыл, какой приятель из Германии рассказал Путину анекдот про холода в Европе

Представитель Кремля Дмитрий Песков не стал раскрывать, что за приятель из Германии рассказал Владимиру Путину анекдот про связь антироссийских санкций с "холодной зимой" в Европе, которым президент поделился на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Президент же не сказал вам, и я не могу сказать", — заметил Песков.

"Анекдот мне один приятель из Германии недавно рассказал. Семья [в Германии], сын спрашивает у папы: "Папа, почему так холодно?" — "Потому что Россия напала на Украину". — "А мы здесь при чём?" — "А мы ввели санкции против русских". — "Зачем?" — "Чтобы им было плохо". — "А мы что, русские?" — рассказал он.