НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
27 октября, 19:01

Правительство хочет освободить от налогов материальную помощь мобилизованным

Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что кабмин предложил освободить от налогов материальную помощь мобилизованным. Соответствующие поправки будут одобрены в ближайшее время, после чего их внесут на рассмотрение в Госдуму.

"Правительство продолжает работать над мерами поддержки для мобилизованных граждан. Подготовленные поправки освобождают их от уплаты НДФЛ как с полученных денежных средств, так и имущества", цитирует Силуанова пресс-служба ведомства.

Опубликована карта с центрами помощи семьям мобилизованных в Подмосковье

Опубликована карта с центрами помощи семьям мобилизованных в Подмосковье

Лайф писал, что мэр Москвы Сергей Собянин упростил процедуру назначения пособий молодым семьям мобилизованных. Теперь выплаты будут производиться без учёта материального состояния ячейки общества и средств, поступающих на её банковские счета.

Обложка ©

ТАСС / Кирилл Кухмарь

Матвей Шандрыголов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров