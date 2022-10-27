Правительство хочет освободить от налогов материальную помощь мобилизованным
Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что кабмин предложил освободить от налогов материальную помощь мобилизованным. Соответствующие поправки будут одобрены в ближайшее время, после чего их внесут на рассмотрение в Госдуму.
"Правительство продолжает работать над мерами поддержки для мобилизованных граждан. Подготовленные поправки освобождают их от уплаты НДФЛ как с полученных денежных средств, так и имущества", — цитирует Силуанова пресс-служба ведомства.
Лайф писал, что мэр Москвы Сергей Собянин упростил процедуру назначения пособий молодым семьям мобилизованных. Теперь выплаты будут производиться без учёта материального состояния ячейки общества и средств, поступающих на её банковские счета.
Частичная мобилизация
ТАСС / Кирилл Кухмарь