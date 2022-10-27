Правительство хочет освободить от налогов материальную помощь мобилизованным

Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что кабмин предложил освободить от налогов материальную помощь мобилизованным. Соответствующие поправки будут одобрены в ближайшее время, после чего их внесут на рассмотрение в Госдуму.

"Правительство продолжает работать над мерами поддержки для мобилизованных граждан. Подготовленные поправки освобождают их от уплаты НДФЛ как с полученных денежных средств, так и имущества", — цитирует Силуанова пресс-служба ведомства.