Песков: Выступление Путина на "Валдае" войдёт в золотую десятку его речей

Выступление президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" войдёт в золотую десятку его речей. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков после завершения мероприятия.

Песков — о Валдайской речи Путина. Видео © LIFE

"Это не просто программа — речь мировоззренческая, глубокая, прикладная, философская, её стоит анализировать. Она войдёт в золотую десятку речей Путина", — сказал официальный представитель Кремля и выразил уверенность в том, что Валдайскую речь президента РФ услышат на Западе и не признаются в том, что её глубоко анализируют.