Песков: Выступление Путина на "Валдае" войдёт в золотую десятку его речей
Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin
Выступление президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" войдёт в золотую десятку его речей. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков после завершения мероприятия.
Песков — о Валдайской речи Путина. Видео © LIFE
"Это не просто программа — речь мировоззренческая, глубокая, прикладная, философская, её стоит анализировать. Она войдёт в золотую десятку речей Путина", — сказал официальный представитель Кремля и выразил уверенность в том, что Валдайскую речь президента РФ услышат на Западе и не признаются в том, что её глубоко анализируют.
Напомним, тема XIX заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" — "Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех". Путин выступил на ней с объёмной речью, а после ответил на вопросы участников. Глава государства затронул множество вопросов, главные из них — планы Генштаба по СВО, отношения с Китаем, западные санкции. Президент также успел рассказать анекдот.