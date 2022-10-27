"Эффект достигнут": Путин заставил поволноваться журналиста, спросившего о сроках попадания в рай

Президент России Владимир Путин заставил "понервничать" модератора пленарной сессии клуба "Валдай" Фёдора Лукьянова, взяв длительную паузу для ответа на вопрос о сроках попадания россиян в рай. Так, собеседник главы государства напомнил ему высказывание четырёхлетней давности о том, что в случае эскалации ядерной угрозы "мы, как мученики, попадём в рай". Лукьянов попросил Путина уточнить, не торопимся ли мы туда. Российский лидер сделал вид, что призадумался, и не стал спешить с ответом.

Путин взял "театральную паузу" для ответа на вопрос о сроках попадания россиян в рай. Видео © LIFE

"Вот вы задумались, это уже настораживает как-то", — обратился Лукьянов к президенту. "А я специально задумался, чтобы вы насторожились. Эффект достигнут", — с улыбкой отреагировал Путин.