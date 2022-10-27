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27 октября, 17:02

"Эффект достигнут": Путин заставил поволноваться журналиста, спросившего о сроках попадания в рай

Путин взял "театральную паузу" в ответ на вопрос Лукьянова, "не торопимся ли мы в рай"

Президент России Владимир Путин заставил "понервничать" модератора пленарной сессии клуба "Валдай" Фёдора Лукьянова, взяв длительную паузу для ответа на вопрос о сроках попадания россиян в рай. Так, собеседник главы государства напомнил ему высказывание четырёхлетней давности о том, что в случае эскалации ядерной угрозы "мы, как мученики, попадём в рай". Лукьянов попросил Путина уточнить, не торопимся ли мы туда. Российский лидер сделал вид, что призадумался, и не стал спешить с ответом.

Путин взял "театральную паузу" для ответа на вопрос о сроках попадания россиян в рай. Видео © LIFE

"Вот вы задумались, это уже настораживает как-то", обратился Лукьянов к президенту.

"А я специально задумался, чтобы вы насторожились. Эффект достигнут", — с улыбкой отреагировал Путин.

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Ранее в ходе сегодняшнего выступления Путин заявил, что в ядерном ударе по Украине нет смысла ни с политической, ни с военной точки зрения. При этом, по его словам, Москва неспроста обнародовала данные спецслужб о создании Киевом "грязной бомбы" для провокации. Кремль даже знает, где приблизительно она делается, имеющиеся на Украине технологии позволяют это сделать.

Обложка ©

Kremlin.ru

Алексей Берковиц

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