Суд в Крыму отменил приговор директору парка "Тайган" по делу о нападении льва на ребёнка

Верховный суд Крыма отменил решение нижестоящей инстанции, по которому директор парка львов "Тайган" Олег Зубков был признан виновным и приговорён к двум годам и трём месяцам колонии из-за нападения хищника на ребёнка.

"В Верховном суде Республики Крым закончено рассмотрение уголовного дела в апелляционном порядке, по результатам которого обвинительный приговор Белогорского районного суда Республики Крым в отношении Олега Зубкова был отменён", — указано в заявлении инстанции.

Теперь дело передадут на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Зубков освобождён из-под стражи, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.