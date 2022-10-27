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27 октября, 16:57

Суд в Крыму отменил приговор директору парка "Тайган" по делу о нападении льва на ребёнка

Верховный суд Крыма отменил решение нижестоящей инстанции, по которому директор парка львов "Тайган" Олег Зубков был признан виновным и приговорён к двум годам и трём месяцам колонии из-за нападения хищника на ребёнка.

"В Верховном суде Республики Крым закончено рассмотрение уголовного дела в апелляционном порядке, по результатам которого обвинительный приговор Белогорского районного суда Республики Крым в отношении Олега Зубкова был отменён", — указано в заявлении инстанции.

Теперь дело передадут на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Зубков освобождён из-под стражи, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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Напомним, в сентябре 2021 года в крымском сафари-парке "Тайган" лев откусил палец годовалому ребёнку, которого мать поднесла близко к клетке через защитное ограждение, чтобы поближе показать хищника. Суд приговорил директора парка к двум годам и трём месяцам колонии, установив, что на территории не соблюдались меры безопасности. Защита обжаловала решение.

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Татьяна Миссуми

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