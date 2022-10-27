Путин не видит необходимости проводить национализацию в России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в национализации сейчас нет никакой необходимости, несмотря на наличие соответствующего закона. Нужно использовать более эффективные инструменты развития страны, отметил он.

По словам Путина, приверженцы коммунистических взглядов считают, что нужно всё национализировать, но, насколько это эффективно, — сказать трудно. В какой-то конкретной исторической ситуации, конечно, Россия не отказывается от этого.

"У нас даже есть закон о национализации, но мы этого не делаем. Нет необходимости никакой. Мы исходим из того, что нужно использовать наиболее эффективные инструменты развития страны, рыночные принципы, но под контролем, разумеется, государства и государственной власти, под контролем народа", — сказал глава государства в ходе пленарного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".