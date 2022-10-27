Путин: Россия относится к Китаю как к близкому другу

Россия уважает Китай и относится к нему как к близкому другу, заявил на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай" президент России Владимир Путин. По его словам, за последние десятилетия отношения между странами перешли на беспрецедентный уровень. При этом державы работают друг с другом во всех сферах.

"Что касается российско-китайских отношений, то за последние годы, за последние десятилетия они приобрели абсолютно беспрецедентный уровень открытости, взаимного доверия и эффективности", — заявил он.

Президент добавил, что Россия уважает китайский народ, его культуру и традиции.