Путин заверил, что подумает о поездке на саммит G20

Президент России Владимир Путин заявил, что ещё подумает насчёт поездки на саммит "Большой двадцатки" в Индонезию. Об этом он заявил, отвечая на вопрос в ходе пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Мы дорожим отношениями, которые сложились с руководством Индонезии. Россия точно будет представлена на высоком уровне на саммите G20. Может и я [поеду на саммит] , подумаю", — заявил Путин.

Ранее глава государства заявлял, что вопрос о его поездке на саммит G20 окончательно не решён. Но российская сторона примет участие в форуме, заверил он. Российский лидер также добавил, что пока не видит необходимости в переговорах с американским коллегой Джо Байденом и вопрос о встрече с ним, в том числе и на саммите G20, не обсуждался.