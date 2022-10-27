В Белом доме вновь заявили, что Байден не планирует переговоров с Путиным на саммите G20

Президент США Джо Байден по-прежнему не планирует переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите "Большой двадцатки" (G20), который пройдёт с 15 по 16 ноября на Бали. Об этом сообщил представитель Белого дома Джон Кирби.

"Я не скажу этого лучше, чем сказал сам президент, у него нет такого намерения (встречаться с Путиным на полях G20. — Прим. Лайфа). Такова ситуация и сейчас", — сказал он на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что вопрос о его поездке на саммит G20 окончательно не решён. Но российская сторона примет участие в форуме, заверил он. Российский лидер также добавил, что пока не видит необходимости в переговорах с американским коллегой Джо Байденом и вопрос о встрече с ним, в том числе и на саммите G20, не обсуждался.