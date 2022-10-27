Первый в России политик-трансгендер уходит из политики

Первый в России политик-трансгендер Юлия Алёшина, возглавлявшая алтайское отделение партии "Гражданская инициатива" с 2021 года, объявила об уходе из политики.

"Я приняла непростое решение: ухожу из политики! Сегодня Государственная дума приняла в первом чтении закон о запрете пропаганды ЛГБТ", — сказала Алёшина в беседе с РИА "Новости".