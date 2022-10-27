Первый в России политик-трансгендер уходит из политики
Первый в России политик-трансгендер Юлия Алёшина решила уйти из политики
Юлия Алёшина. Фото © t.me/alyoshina_julia
Первый в России политик-трансгендер Юлия Алёшина, возглавлявшая алтайское отделение партии "Гражданская инициатива" с 2021 года, объявила об уходе из политики.
"Я приняла непростое решение: ухожу из политики! Сегодня Государственная дума приняла в первом чтении закон о запрете пропаганды ЛГБТ", — сказала Алёшина в беседе с РИА "Новости".
Она подчеркнула, что никогда не занималась подобной пропагандой, но не может представить, как будет дальше вести публичную политическую деятельность, являясь открытой трансгендерной женщиной.
Ранее Министерство юстиции, Генпрокуратура, а также Правительство России подготовили положительный отзыв на законопроект об административной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и педофилии. В пояснительной записке к документу говорится, что публичное одобрение и формирование привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений опасно не только для детей и ещё не способной критически мыслить молодёжи, но и для общества в целом, поскольку несёт угрозу демографическому росту и экономическому развитию страны. Кроме того, в Госдуме прошли парламентские слушания по законодательным инициативам о запрете информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения. Их участники высказались в поддержку предлагаемых поправок.