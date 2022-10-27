В Пентагоне заявили, что США готовы оперативно работать с РФ над сменой договора СНВ-3

США готовы сотрудничать с Россией по вопросу подготовки договора, который придёт на смену СНВ-3, говорится в новой редакции Стратегии национальной обороны США, опубликованной в четверг Пентагоном. В документе подчёркивается, что для этого Вашингтону требуется "готовый партнёр, действующий добросовестно".

"Переговоры требуют наличия готового партнёра, действующего добросовестно. Наши приоритеты включают в себя укрепление транспарентности и взаимное сокращение рисков, реализацию инициатив, которые ограничивают дестабилизирующие системы или доктрины, а также сокращение риска просчётов", — говорится в редакции.