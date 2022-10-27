США рассматривают РФ как "острую угрозу" в новой стратегии национальной обороны
США в новой стратегии национальной обороны рассматривают Россию в качестве "острой угрозы", заявил глава Пентагона Ллойд Остин.
"Стратегия национальной обороны описывает Россию как острую угрозу. Мы используем слово "острую" аккуратно", — отметил Остин.
В ходе брифинга глава Пентагона также заметил, что, в отличие от Китая, Россия не может представлять систематично вызов для США на протяжении долгого срока. Именно Китай называется в новой стратегии главным стратегическим конкурентом Вашингтона на ближайшие годы, тогда как "агрессия" РФ, по словам Остина, представляет непосредственную угрозу ценностям США.
"Российское руководство не должно сомневаться в решимости США как противостоять ядерному принуждению, так и вести себя как ответственная ядерная держава", — также говорится в документе.
Ранее Лайф сообщал, что Минобороны США провело успешные испытания ряда компонентов гиперзвукового оружия.
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