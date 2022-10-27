США рассматривают РФ как "острую угрозу" в новой стратегии национальной обороны

В ходе брифинга глава Пентагона также заметил, что, в отличие от Китая, Россия не может представлять систематично вызов для США на протяжении долгого срока. Именно Китай называется в новой стратегии главным стратегическим конкурентом Вашингтона на ближайшие годы, тогда как "агрессия" РФ, по словам Остина, представляет непосредственную угрозу ценностям США.