Путин не предупреждал Си Цзиньпина на встрече в феврале о планах начать СВО

Президент РФ Владимир Путин заявил, что на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в феврале 2022 года он не говорил с ним о планах начать спецоперацию на Украине.

"Нет", — коротко ответил Путин на вопрос, предупреждал ли он о планах проведения СВО председателя КНР Си Цзиньпина в ходе своего визита в Китай в феврале 2022 года.

На уточняющий вопрос, не обиделся ли китайский коллега, президент РФ сказал, что Си Цзиньпин не такой человек, который высказывает обиды по поводу чего бы то ни было. По словам Путина, он самодостаточный лидер мирового масштаба. К тому же у Москвы и Пекина нет необходимости согласовывать свои шаги. Мы принимаем суверенные решения, заключил глава государства.