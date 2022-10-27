Путин: На Украине сегодня бандеровцев не отличить от ура-патриотов
Президент России Владимир Путин заявил, что на Украине произошло сращивание националистических, неонацистских и фашистских проявлений, а ура-патриота нельзя отличить от бандеровца. Он напомнил, что эти же люди совершали военные преступления в годы Второй мировой войны.
"Они ведь опираются на тех, кого нельзя ни отнести к коллаборационистам и к нацистам, нельзя ни отнести к тем, кто, как я уже говорил, по поручению гитлеровских властей уничтожали польское, еврейское, русское население на оккупированных во время Второй мировой войны территориях", — заявил глава государства на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".
"Где-то свет погас, где-то туалет не работает": Путин указал на привычку Запада во всём винить Россию
Ранее Владимир Путин заявил, что отрицательно отнёсся к записи его разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Теперь при общении с ним российский лидер всегда учитывает фактор возможного наличия лишних слушателей.
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LIFE / Павел Баранов