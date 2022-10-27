Путин: На Украине сегодня бандеровцев не отличить от ура-патриотов

Президент России Владимир Путин заявил, что на Украине произошло сращивание националистических, неонацистских и фашистских проявлений, а ура-патриота нельзя отличить от бандеровца. Он напомнил, что эти же люди совершали военные преступления в годы Второй мировой войны.

"Они ведь опираются на тех, кого нельзя ни отнести к коллаборационистам и к нацистам, нельзя ни отнести к тем, кто, как я уже говорил, по поручению гитлеровских властей уничтожали польское, еврейское, русское население на оккупированных во время Второй мировой войны территориях", — заявил глава государства на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".