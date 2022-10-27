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27 октября, 17:24

"Где-то свет погас, где-то туалет не работает": Путин указал на привычку Запада во всём винить Россию

Путин: Россия не имеет никакого отношения к блэкауту в Молдавии

Россия не имеет никакого отношения к отключениям света в Молдавии. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в рамках пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай", отвечая на соответствующий вопрос.

"Я хотел бы вернуться к тому, с чего вы начали. Вы сказали, что свет погас в Кишинёве. Непонятно, почему он погас. Мы точно не имеем к этому никакого отношения", — сказал российский лидер.

Путин добавил, что говорит об этом в связи с тем, что во всём почему-то всегда обвиняют Россию.

"Где-то свет погас, где-то туалет не работает, извините, где-то ещё что-то. Во всём виновата Россия", — сказал Путин.

В Молдавии запретили майнинг из-за энергетического кризиса

В Молдавии запретили майнинг из-за энергетического кризиса

Ранее власти Молдавии допустили полное отключение электричества из-за энергокризиса. Как заявил министр инфраструктуры страны, на данный момент молдаване переживают самый тяжёлый момент в истории.

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ТАСС / Павел Быркин

Ирина Фальке

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