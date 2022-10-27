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27 октября, 17:10

Путин рассказал о потерях в украинских войсках

Путин: Потери украинских войск в семь-десять раз выше российских

Президент РФ Владимир Путин рассказал о потерях, которые несут Вооружённые силы Украины на поле боя. По его оценкам, потери противника в среднем в семь-десять раз выше российских.

"Борются с Россией до последнего украинца. Потери там, я говорю об этом с сожалением, бывают один к десяти, один к восьми. В последнее время почти всегда один к восьми. [Украинские власти] людей не жалеют совсем! Разве истинные патриоты своей страны могут это допустить? А они прямо по этому пути идут", — отметил глава государства на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Путин сделал вывод, что руководители Украины не свои национальные интересы защищают, поскольку о потерях они не думают.

Путин не считает, что Россия недооценила противника на Украине

Путин не считает, что Россия недооценила противника на Украине

Также в ходе заседания президент РФ заявил, что происходящее на Украине и другие события этого года являются частью "тектонических изменений" в миропорядке. Он отметил, что именно Запад довёл мир до этих "сдвигов".

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Getty Images / Scott Peterson

Александр Юнашев

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