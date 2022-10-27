Путин не исключил создания единого пространства от Владивостока до Лиссабона
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что когда-нибудь будет создано единое пространство от Владивостока до Лиссабона. Об этом глава государства сказал на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".
"Возможно ли создание единого гуманитарного, экономического пространства, да и региона, с точки зрения обеспечения безопасности всех, кто проживает на этом огромном континенте, от Лиссабона до Владивостока? Конечно, да. Надежда умирает последней", — заявил он.
Однако Путин подчеркнул, что "это можно делать только с теми, кто имеет право голоса", намекая на сегодняшнюю зависимость Европы от США.
Также российский лидер заявил, что Запад рано или поздно поймёт необходимость равноправного разговора с Россией и другими новыми центрами многополярного мироустройства.
LIFE / Павел Баранов