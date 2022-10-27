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27 октября, 17:09

Путин не исключил создания единого пространства от Владивостока до Лиссабона

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что когда-нибудь будет создано единое пространство от Владивостока до Лиссабона. Об этом глава государства сказал на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".

"Возможно ли создание единого гуманитарного, экономического пространства, да и региона, с точки зрения обеспечения безопасности всех, кто проживает на этом огромном континенте, от Лиссабона до Владивостока? Конечно, да. Надежда умирает последней", заявил он.

Однако Путин подчеркнул, что "это можно делать только с теми, кто имеет право голоса", намекая на сегодняшнюю зависимость Европы от США.

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Путин: Россия относится к Китаю как к близкому другу

Также российский лидер заявил, что Запад рано или поздно поймёт необходимость равноправного разговора с Россией и другими новыми центрами многополярного мироустройства.

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LIFE / Павел Баранов

Татьяна Миссуми

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