Путин не исключил создания единого пространства от Владивостока до Лиссабона

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что когда-нибудь будет создано единое пространство от Владивостока до Лиссабона. Об этом глава государства сказал на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".

"Возможно ли создание единого гуманитарного, экономического пространства, да и региона, с точки зрения обеспечения безопасности всех, кто проживает на этом огромном континенте, от Лиссабона до Владивостока? Конечно, да. Надежда умирает последней", — заявил он.

Однако Путин подчеркнул, что "это можно делать только с теми, кто имеет право голоса", намекая на сегодняшнюю зависимость Европы от США.