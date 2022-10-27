Путин заявил о патриотическом настрое четырёх основных религий России

Российские власти не вмешиваются в жизнь религиозных организаций: государство находится перед ними в долгу за то, что во времена СССР всё церковное имущество было вывезено из страны и распродано. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"У нас четыре традиционные религии, и все настроены исключительно патриотически. Что касается Русской православной церкви, то она на протяжении всей истории была со своей паствой, со своим народом. То же самое происходит и сегодня", — сказал он.

При этом ключевой особенностью во взаимоотношениях с традиционными конфессиями является тот факт, что сегодня власть не только внешне, но и по существу не вмешивается в жизнь религиозных организаций, отметил президент.

"Они у нас, может быть, в гораздо более свободном положении находятся, чем во многих странах, которые считаются демократическими. <…> Мы считаем, что мы перед ними в долгу, потому что за советское время их имущество разбазарили, вывезли за границу, распродали там и так далее", — напомнил Путин.