Путин заявил, что отрицательно отнёсся к записи журналистами его разговора с Макроном

Президент России Владимир Путин отрицательно отнёсся к случаю, когда журналисты записали его разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. По его словам, такие действия подрывают доверие между политиками.

"Я считаю, что существуют определённые форматы общения между главами государств, их надо соблюдать, иначе пропадает доверие к тому, что делает партнёр", — заявил глава государства на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".

Президент подчеркнул, что теперь при общении со своим французским коллегой он исходит из того, что его может кто-то "слушать".