Путин заявил, что отрицательно отнёсся к записи журналистами его разговора с Макроном
Президент России Владимир Путин отрицательно отнёсся к случаю, когда журналисты записали его разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. По его словам, такие действия подрывают доверие между политиками.
"Я считаю, что существуют определённые форматы общения между главами государств, их надо соблюдать, иначе пропадает доверие к тому, что делает партнёр", — заявил глава государства на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".
Президент подчеркнул, что теперь при общении со своим французским коллегой он исходит из того, что его может кто-то "слушать".
Ранее Владимир Путин заявил, что Россия относится к Китаю как к близкому другу. При этом страны работают друг с другом во всех сферах.
LIFE / Павел Баранов