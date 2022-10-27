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27 октября, 17:12

Путин заявил, что отрицательно отнёсся к записи журналистами его разговора с Макроном

Президент России Владимир Путин отрицательно отнёсся к случаю, когда журналисты записали его разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. По его словам, такие действия подрывают доверие между политиками.

"Я считаю, что существуют определённые форматы общения между главами государств, их надо соблюдать, иначе пропадает доверие к тому, что делает партнёр", заявил глава государства на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".

Президент подчеркнул, что теперь при общении со своим французским коллегой он исходит из того, что его может кто-то "слушать".

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LIFE / Павел Баранов

Матвей Шандрыголов

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