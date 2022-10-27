Путин: Собянин сделал много для того, чтобы все в Москве чувствовали себя комфортно
Президент России Владимир Путин отметил высокий вклад мэра Сергея Собянина в развитие Москвы и подчеркнул, что под его руководством проблемы в городе решаются гораздо быстрее, чем в других мировых столицах. Заявление он сделал в ходе пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Есть проблемы в развитии столицы как мегаполиса. И должен сказать, что они под руководством команды действующего мэра Собянина решаются гораздо лучше, чем во многих других странах мира и во многих других мегаполисах. За последние годы мэр Собянин очень много сделал для того, чтобы создавать условия для того, чтобы москвичи и те, кто приезжает в Москву для работы, либо гости Москвы, приезжающие сюда с туристическими целями, чувствовали себя здесь комфортно. Очень много сделал", — отметил российский лидер.
По словам Путина, в разные годы наблюдались проблемы с транспортом в Москве или же в развитии социальных инфраструктур, однако Собянину и его команде удалось их купировать.
Ранее Лайф сообщал, что Владимир Путин оценил идею переноса столицы из Москвы и признал, что подобные обсуждения в последнее время идут.
ТАСС / POOL / Гавриил Григоров