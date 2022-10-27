Путин заступился за саудовского принца, которого обвинили в хамстве по отношению к США из-за России
Президент РФ Владимир Путин отверг обвинения, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд хамски общается с США из-за России. Об этом он сказал на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".
"Это неправда. Бен Сальман — человек молодой, решительный, с характером. Это очевидный факт. Ему не надо хамить. И тогда в ответ не услышите жёстких оценок с его стороны. Вот и всё", — уточнил российский лидер.
Ранее обозреватели Foreign Policy заявляли, что Саудовская Аравия и Иран поддерживают Россию, чтобы поставить США "синяк под глазом". По мнению авторов, Эр-Рияд и Тегеран дают понять мировым лидерам, что они хотят проводить свободную и независимую политику.
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ТАСС / POOL / Михаил Метцель