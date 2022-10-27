Президент России Владимир Путин резко отреагировал на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань и заметил, что регион является неотъемлемой частью Китая.

Путин — о визите Пелоси на Тайвань: Зачем надо было бабушке тащиться. Видео © LIFE

"Ну, кажется, это полностью противоречит здравому смыслу и логике. Зачем надо было этой бабушке тащиться на Тайвань? Чтобы провоцировать Китай на какие-то ответные действия? В то время как они с Россией не могут урегулировать отношения из-за того, что происходит на Украине. Ну бред какой-то просто!" — заметил Путин.

По словам российского лидера, в подобных шагах США нет никакой глубокой задумки, имеется лишь самоуверенность и чувство безнаказанности. Кроме того, Путин подчеркнул, что Россия придерживается позиции, что Тайвань — часть Китая.