Путин — о визите Пелоси на Тайвань: Зачем надо было бабушке тащиться
Президент России Владимир Путин резко отреагировал на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань и заметил, что регион является неотъемлемой частью Китая.
Путин — о визите Пелоси на Тайвань: Зачем надо было бабушке тащиться. Видео © LIFE
"Ну, кажется, это полностью противоречит здравому смыслу и логике. Зачем надо было этой бабушке тащиться на Тайвань? Чтобы провоцировать Китай на какие-то ответные действия? В то время как они с Россией не могут урегулировать отношения из-за того, что происходит на Украине. Ну бред какой-то просто!" — заметил Путин.
По словам российского лидера, в подобных шагах США нет никакой глубокой задумки, имеется лишь самоуверенность и чувство безнаказанности. Кроме того, Путин подчеркнул, что Россия придерживается позиции, что Тайвань — часть Китая.
Ранее Путин также заявил, что Россия не видит ни военного, ни политического смысла в ядерном ударе по Украине. По его словам, Москва неспроста обнародовала данные о готовящейся провокации с "грязной бомбой".
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ТАСС / Михаил Терещенко, © Getty Images / Anna Moneymake